Белгород, 10 августа, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Новому центру художественной гимнастики, батута и акробатики в Белгороде выбрали имя, сообщил 10 августа губернатор Вячеслав Гладков.

Анна Алябьева ИА REGNUM Пятилетняя гимнастка

По результатам народного голосования победил вариант «Грация Белогорья». По словам главы региона в публичном голосовании в социальных сетях приняли участие около восьми тысяч человек.

«Хотел поблагодарить сегодня всех, кто принял активное участие в выборе названия. Обязательно поощрю тех, кто первым в социальных сетях вышел с данным предложением. Первыми этот вариант в «ВКонтакте» предложила Лидия Рыльская, в «Одноклассниках» — Эмма Криничная», — уточнил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, белгородцы выбирали из четырёх вариантов — «ZVезда», центр имени Риммы Фроловой, «Грация Белогорья» и «Сирень».