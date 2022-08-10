Иволгинский район, Бурятия, 10 августа, 2022, 11:01 — ИА Регнум. В Иволгинском районе Бурятии начнётся суд по делу о покушении на убийство местной жительницы и её несовершеннолетних детей путём поджога дома. В совершении преступления обвиняют 37-летнего мужчину, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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По версии следствия, вечером 23 мая 2022 года обвиняемый приехал к дому своей бывшей сожительницы в село Сотниково, однако женщина не пустила его. Мужчина некоторое время стучал в окна и видел, что в помещении находятся также двое детей 7 и 15 лет.

«Затем пьяный мужчина с помощью металлического лома подпёр входную дверь, после чего поджёг паклю, которую нашёл на веранде, и бросил её на стоявший там же диван. Огонь быстро распространился по деревянным конструкциям дома и охватил крышу», — отметили в ведомстве.

Фигурант остался рядом и наблюдал. Тем временем, женщина с детьми кричали в окно, прося мужчину разблокировать дверь, однако тот не реагировал. К счастью, крики услышали четверо студентов, отдыхавших неподалёку. Они отогнули решётку на одном из окон, после чего вытащили из горящего дома детей и женщину. Никто из них серьёзно не пострадал.

Обвиняемый к тому времени сбежал, однако вскоре был задержан правоохранителями. Мужчину обвинили в покушении на убийство, а также уничтожении имущества на сумму более 2,1 млн рублей. Расследование уголовного дела к настоящему времени завершено, материалы направлены в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Бурятии был осуждён мужчина, убивший соседа путём поджога. В ходе ссоры он облил потерпевшего бутылкой с бензином, после чего поднёс к нему горящую зажигалку.

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