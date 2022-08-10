Москва, 10 августа, 2022, 11:01 — ИА Регнум. В России осенью 2022 года возникнут тенденции к подорожанию съемного жилья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 августа заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

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«Осенью традиционно растут ставки аренды на жилье в крупных городах, причем наибольший спрос всегда был на небольшое и поэтому недорогое отдельное жилье, в том числе студии. Создавался этот спрос студентами, приступающими к учебе, и сотрудниками офисов и различных компаний, перебирающимися в город после окончания летнего сезона. В этом году вероятность введения нового локдауна и продолжения дистанционной учебы и работы ниже. Это создает тенденцию к росту арендных ставок», — пояснил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что в РФ нет серьезных предпосылок к тому, чтобы аренда жилья осенью подорожала на 20%.