Элиста, 10 августа, 2022, 11:01 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки выявили 110 случаев заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 18 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве 10 августа.

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В ковидном стационаре, работающем в Элисте, от COVID-19 лечатся 48 человек. Состояние троих пациентов медики оценивают как тяжёлое.

Всего в Калмыкии подтверждён 53 021 случай заражения коронавирусом, выздоровели 51 162 пациента. С COVID-19 не смогли справиться 843 человека.