Париж, 10 августа, 2022, 11:00 — ИА Регнум. После шести часов усилий специалисты во Франции смогли поймать в Сене белуху весом почти 800 кг, состояние здоровья которой было признано «тревожным», передает BFM TV.

Programmes.putin.kremlin.ru Кит-белуха

Белуху доставят к побережью рефрижераторным транспортом. Белуха, которая заплыла в Сену, была спасена из шлюза Сен-Пьер-ла-Гаренн в Эре, что стало первым этапом «нестандартной» операции по попытке вернуть кита в море.

В спасательной операции приняли участие 24 водолаза.

Как сообщало ИА REGNUM, вылов белухи, обнаруженной в Сене и чье состояние здоровья кажется стабильным, обещает стать «необычной» операцией.