Уфа, 10 августа, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Погрузка грузов на железной дороге выросла в июле 2022 года в Башкирии. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

Зимин Василий Геннадиевич Железнодорожные цистерны

Сообщается, что в июле 2022 года на станциях ОАО «РЖД» в Башкирии было погружено свыше 2,2 млн тонн различных грузов, что на 1,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отмечается, что по железной дороге было отправлено более 1,2 млн тонн нефти и нефтепродуктов (плюс 8,7% к июлю 2021 года), 335,3 тысяч тонн строительных грузов (плюс 0,9%), 186,3 тысяч тонн химикатов и соды (+3,7%).

Сообщается, что за семь месяцев 2022 года на станциях ОАО «РЖД» в Башкирии было погружено более 14,6 млн тонн различных грузов. Это на 2,7% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 1 февраля 2022 года объём перевозок железнодорожным транспортом в Башкирии составил 22,3 млн тонн с ростом к уровню 2020 года на 4,2%.