Москва, 10 августа, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Большинство стран Европы не будут принимать опрометчивых решений и ограничивать въезд российским туристам. Об этом в своем телеграм-канале написала в своем телеграм-канале Глава Ростуризма Зарина Догузова в ответ на заявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас.

frolicsomepl Турист

По мнению Догузовой, путешествия, свобода передвижений — это одно из основных прав человека, а не привилегия. Вне зависимости от страны посещения. Ростуризм продолжит сотрудничать со всеми странами, готовых развивать двусторонние связи в сфере туризма

«Российские туристы тратили миллиарды долларов на отдых в странах ЕС, так что еще вопрос, кто потеряет больше от такого решения», — написала она, отметив, что любой здравомыслящий человек — против подобных ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, нужно запретить выдачу туристических виз в страны Европейского союза гражданам Российской Федерации, написала в своём микроблоге в Twitter премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

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