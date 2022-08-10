Тайбэй, 10 августа, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Дружественная Пекину оппозиционная тайваньская партия Гоминьдан направила свою делегацию во главе с зампредом Эндрю Ся в Китай, однако власти Тайбэя предостерегают, что визит может посеять в стране внутренний раскол, сообщает 10 августа Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

Ветеран-дипломат Эндрю Ся, занимавший в последнем гоминьдановском правительстве пост руководителя совета по делам материкового Китая, объяснил свою поездку желанием поддержать тайваньских граждан, проживающих в Китае.

«Мы не планировали встречаться с китайскими чиновниками, хотя, конечно, возможно, что они обратятся к нам или мы можем встретиться с ними в контексте наших встреч с тайваньскими предпринимателями», — сказал он Financial Times 10 августа перед отъездом в Сямынь в юго-восточной китайской провинции Фуцзянь.

Хотя Гоминьдан заявляет, что визит был запланирован еще несколько недель назад и не связан с кризисом в Тайваньском проливе, он, вероятно, вызовет большую критику.

По данным местных СМИ, тайваньские чиновники на уровне кабинета министров настоятельно рекомендовали Ся отказаться от визита: «Этот шаг вызовет внутренние споры и беспокойство, опасения общественности и повлияет на наше внутреннее единство. Он также запутает и введет в заблуждение международное сообщество относительно угрозы, с которой сталкивается Тайвань».

«Китайские военные учения еще не закончились, — сказал профессор международных отношений из Нанкинского университета Чжу Фэн. — Приезд заместителя председателя Гоминьдана на материк — это очень важный жест. Две стороны должны укреплять связь, особенно в нынешней ситуации».

Ся отверг критику, что его делегация может стать инструментом Китая в попытке посеять раздор. «В конце концов, общение всегда лучше, чем его отсутствие, — заявил он. — Мы хотим сделать что-то для наших граждан в Китае в то время, когда правительство не может».