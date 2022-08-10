Ростов-на-Дону, 10 августа, 2022, 10:59 — ИА Регнум. В Ростовской области отменять режим ЧС, объявленный в связи с наплывом беженцев из Донбасса 19 февраля 2022 года, пока не собираются. Поток людей, прибывающих из ДНР и ЛНР, пока не снижается. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Александр Погожев ИА REGNUM Беженцы в электричке следуют из Таганрога в Ростов-на-Дону

«Разумеется, пока не завершена военная спецоперация, говорить об отмене режима ЧС — преждевременно. Ежедневно границу Ростовской области пересекает 15-20 тыс. человек. Массового возвращения их домой не наблюдается», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Россия».

По словам главы региона, с людьми проводится индивидуальная работа. Специалисты оказывают помощь в решении различных вопросов, связанных с жильём, образованием детей, трудоустройством.