Рим, 10 августа, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Жители города Пьомбино на западном побережье Италии не согласны с размещением в местной гавани плавучего завода по регазификации сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает 10 августа британская газета Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM СПГ-танкер

Ввод в эксплуатацию завода запланирован в рамках политики по «снижению зависимости от поставок российского газа». Предполагалось, что таких завода будет три. Завод в Пьомбино должен обеспечить 6,5% потребностей Италии в газе.

Однако местное население выступило резко против размещения завода, опасаясь, что работа СПГ-терминала подорвёт другие отрасли городской экономики, включая рыболовство и морской туризм.

В акциях протеста участвуют представители партий «Братья Италии» и «Лига». Владелец плавучего завода, энергокомпания Snam полагает, что решать судьбу предприятия придётся новому правительству страны. Издание не исключает, что запуск завода может быть отложен на неопределённый срок.

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