Екатеринбург, 10 августа, 2022, 11:19 — ИА Регнум. В Екатеринбурге перед судом предстали двое разнорабочих, похитивших 1,4 тонны металлолома. Украденное мужчины сдавали в пункт приёма металла, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Pixabay.com Суд

Мужчины работали и проживали на территории предприятия по разработке металла. В период с октября по июль 2021 года разнорабочим удалось похитить 1,4 тонны металлолома на сумму более 920 тыс. рублей.

Суд приговорил разнорабочих к одному с половиной году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

По данным областной прокуратуры, за первое полугодие 2022 года в Свердловской области совершено 26 327 преступлений. При этом за весь 2021 год их было зафиксировано 54 484.