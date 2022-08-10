Дюссельдорф, Германия, 10 августа, 2022, 10:58 — ИА Регнум. В Германии начинается суд над бывшим офицером бундесвера в запасе, которого обвиняют в шпионаже в пользу России. Заседание по делу состоится 11 августа и пройдёт в высшем земельном суде Дюссельдорфа. Об этом сообщает журнал Spiegel.

Рене Магритт. Шпион. 1928

По данным издания, в своём обвинении следователи предполагают, что Ральф Г. сотрудничал с российской военной разведкой — Главным разведывательным управлением (ГРУ) — в период с октября 2014 года по март 2020 года. По данным следствия, офицер запаса бундесвера, возглавлявший окружной штаб связи, передавал российской разведывательной службе информацию, как доступную публично, так и из непубличных источников, которую он получал в рамках своей работы. При этом Федеральная прокуратура предполагает, что деньги за свои услуги Ральф Г. не получал, а действовал из симпатии к России.

Предполагается, что общение с российской разведкой происходило при личных встречах, по телефону, а также широкий спектр документов передавался бывшим офицером бундесвера по электронной почте и посредством мессенджеров.

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На допросе, по информации издания, Ральф Г. признался, что снабжал информацией российскую сторону, но не знал, что некоторые из его контактов работали на российскую военную разведку.

Как сообщало ИА REGNUM, обвинение в сотрудничестве с российскими спецслужбами гражданину Германии Ральфу Г. Генеральная прокуратура ФРГ выдвинула в середине марта. В документе утверждается, что оснований подозревать мужчину в работе на зарубежную разведку достаточно.

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По версии ведомства, контакт с российскими спецслужбами при посредничестве различных лиц он установил не позднее октября 2014 года. В частности, как утверждается, гражданин Германии собирал сведения о резервистах вооружённых сил ФРГ, а также данные, связанные с экономической сферой. В частности, речь идёт о санкционном давлении на Россию и проекте «Северный поток — 2».