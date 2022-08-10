Пенза, 10 августа, 2022, 11:37 — ИА Регнум. С начала 2022 года в Пензенской области 35 пациентов эвакуировали воздушным транспортом. Незамедлительная помощь чаще всего требуется при инсультах, инфарктах, травмах, ожогах, необходимости срочной хирургии, сообщает облминздрав.

Pnzreg.ru Санавиация в Пензенской области

Так, с начала года вертолет санавиации совершил 30 вылетов. В пензенские медучреждения эвакуировали 31 пациента, в том числе двоих детей. Еще четырех человек доставлены в больницы за пределами Пензенской области.

Помощь авиамедицинской бригады 9 августа потребовалась сразу двум пациентам Сердобской межрайонной больницы имени А. И. Настина. Воздушным транспортом их доставили в отделение травматологии Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко.

ИА REGNUM напоминает, благодаря федеральному проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» в Пензенской области экстренную эвакуацию пациентов воздушным транспортом осуществляют с 2020 года.

В 2021 году в Пензенской области с помощью санитарной авиации было эвакуировано 75 жителей, из них четверо детей.

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