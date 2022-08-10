Канберра, 10 августа, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Министр обороны и временно исполняющий обязанности премьер-министра Австралии Ричард Марлз назвал решение Китая провести новые военные учения у берегов Тайваня «глубоко тревожным». Он также призвал все стороны к деэскалации ситуации. Об этом он заявил 10 августа в эфире телеканала Nine News.

總統府 Военные учения в Тайване

Журналисты напоминают, что Марлз появился у них в эфире после того, как Тайвань провел свои собственные учения, чтобы подчеркнуть, что самоуправляющаяся территория готова защищать себя в случае агрессии Китая.

«Что нам нужно, так это деэскалация напряженности в регионе … Это то, к чему мы призывали. Это то, что отвечает интересам Австралии, но также и глобальным интересам», — заявил Марлз.

9 августа в Пекине объявили о новых учениях после четырехдневных предыдущих на прошлой неделе. Когда закончатся новые, не сообщается.