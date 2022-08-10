Москва, 10 августа, 2022, 10:58 — ИА Регнум. В России не будет значительного роста автокредитования, до тех пор пока не заработает госпрограмма поддержки российских производителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 августа заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

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«Что касается автокредитования, то пока не начнёт действовать государственная программа поддержки отечественных производителей, которая в нынешних условиях позволила бы снизить стоимость кредита до посильных для населения 3%, значительного роста автокредитов не будет, — сказал Сафонов. — Надо принимать во внимание, что в условиях кризиса люди будут экономить, а значит, очень неохотно брать кредиты».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что в РФ будут стагнировать все виды кредитования.