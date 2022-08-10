Астана, 10 августа, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Сотрудникам министерства индустрии Казахстана звонят мошенники, предлагая за вознаграждение повысить в должности. Об этом сообщил глава ведомства Каирбек Ускенбаев в своём телеграм-канале.

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«Участились способы мошенничества, связанные со звонками с незнакомых номеров. К примеру, ко мне обратились коллеги и рассказали о том, что поступают звонки якобы от моего имени», — написал Ускенбаев.

Он добавил, что за отказ от предложения сотрудникам угрожали увольнением. Ответ требовали оперативно, так как должность могут занять.

Ускенбаев призвал всех к бдительности и назвал происходящее «провокацией». Он напомнил, что назначение на должности проходит на основании конкурса и согласовывается установленным порядком.