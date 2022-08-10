Салехард, 10 августа, 2022, 10:57 — ИА Регнум. На нерестовых реках Ямала Сыня, Танью и Войкар вступил в силу запрет на вылов водных биоресурсов, который продлится до весны следующего года. Об этом сообщает Нижнеобское территориальное управление Росрыболовства.

Нижнеобское территориальное управление Росрыболовства Инспекторы рыбоохраны

Всё время, пока плавниковые идут на нерест, акватории будут взяты под пристальное наблюдение инспекторов рыбоохраны.

«Ответственность за добычу водных биоресурсов составляет от 2 до 5 тысяч рублей в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Также ещё учитывается ущерб, нанесённый водным биологическим ресурсам, но это отдельная такса», — пояснил старший государственный инспектор отдела госконтроля по ЯНАО Дмитрий Азарёнок.

К примеру, самые большие таксы предусмотрены за вылов осетровых. Добыча осетра сибирского обойдётся в 481,37 тыс. рублей за один экземпляр. В границах особо охраняемых природных территорий федерального значения и их охранных зонах вред исчисляется в трёхкратном размере, то есть такса увеличивается втрое, отметили в ведомстве.