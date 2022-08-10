Электросети Чебоксар планируется бесплатно передать в госсобственность
Чебоксары, 10 августа, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Муниципальные «Чебоксарские городские электрические сети» (МУП «ЧГЭС») планируется безвозмездно передать в государственную собственность республики, возложив функции учредителя на минпром Чувашии. Соответствующий проект постановления разработало минэкономразвития республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Проект предполагает передачу МУП «ЧГЭС» в государственную собственность.
«Проектом постановления предлагается безвозмездно принять в государственную собственность Чувашской Республики из муниципальной собственности города Чебоксары муниципальное унитарное предприятие «Чебоксарские городские электрические сети» […] как имущественный комплекс», — отмечается в проекте.
Функции и полномочия учредителя принимаемого предприятия предлагается возложить на министерство промышленности и энергетики Чувашии.
Разработчики проекта ссылаются на республиканский закон о перераспределении полномочий по организации электроснабжения между органами власти.
По данным ЕГРЮЛ, муниципальное унитарное предприятие «Чебоксарские городские электрические сети» (МУП «ЧГЭС») зарегистрировано в декабре 2019 года с уставным капиталом в 3 0970 707,58 рубля. Учредителем является администрация Чебоксар, директор предприятия — Алексей Маклыгин.
Как сообщало ИА REGNUM , закон о перераспределении полномочий по организации электроснабжения между органами местного самоуправления и органами государственной власти Чувашии подписан 27 апреля 2022 года. Он предполагает объединение ряда энергетических компаний муниципального уровня на базе нового государственного предприятия, где основой станет МУП «Чебоксарские городские электросети». В июле был сформирован состав республиканский штаб по консолидации объектов электросетевого хозяйства.