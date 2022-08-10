Чебоксары, 10 августа, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Муниципальные «Чебоксарские городские электрические сети» (МУП «ЧГЭС») планируется безвозмездно передать в государственную собственность республики, возложив функции учредителя на минпром Чувашии. Соответствующий проект постановления разработало минэкономразвития республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Драй ИА REGNUM Ремонт электросети

Проект предполагает передачу МУП «ЧГЭС» в государственную собственность.

«Проектом постановления предлагается безвозмездно принять в государственную собственность Чувашской Республики из муниципальной собственности города Чебоксары муниципальное унитарное предприятие «Чебоксарские городские электрические сети» […] как имущественный комплекс», — отмечается в проекте.

Функции и полномочия учредителя принимаемого предприятия предлагается возложить на министерство промышленности и энергетики Чувашии.

Разработчики проекта ссылаются на республиканский закон о перераспределении полномочий по организации электроснабжения между органами власти.

По данным ЕГРЮЛ, муниципальное унитарное предприятие «Чебоксарские городские электрические сети» (МУП «ЧГЭС») зарегистрировано в декабре 2019 года с уставным капиталом в 3 0970 707,58 рубля. Учредителем является администрация Чебоксар, директор предприятия — Алексей Маклыгин.

Как сообщало ИА REGNUM , закон о перераспределении полномочий по организации электроснабжения между органами местного самоуправления и органами государственной власти Чувашии подписан 27 апреля 2022 года. Он предполагает объединение ряда энергетических компаний муниципального уровня на базе нового государственного предприятия, где основой станет МУП «Чебоксарские городские электросети». В июле был сформирован состав республиканский штаб по консолидации объектов электросетевого хозяйства.