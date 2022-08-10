Москва, 10 августа, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Киеву вместо абсурдных призывов украинского лидера Владимира Зеленского о введении бесполетной зоны над АЭС этой страны стоит все-таки организовать инспекцию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Об этом 10 августа заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Давайте сравним требования киевского режима космического масштаба и абсолютно нормальную рутинную процедуру, которая включается каждый раз, когда речь идет о безопасности ядерных объектов — инспекция МАГАТЭ. Может быть, начнем с малого, с того, что очевидно и логично, а не с вот этих фантазий, многие из которых приходят в голову Зеленского, такое впечатление, под действием ядовитых испарений?», — сказала она, комментируя требования киевского режима о введении бесполетной зоны над АЭС Украины и предоставления ему систем противовоздушной обороны.

При этом Захарова уточнила, что в этом вопросе необходимо начинать с инспекции, однако, по её словам, очевидно, что придется начинать с заседания Совета безопасности ООН по этому вопросу.

Также российский дипломат напомнила, что Россия 11 августа созывает Совбез ООН, так как международное сообщество должно дать этой ситуации, в которую его пытается загнать Киев, комплексную оценку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что преступления киевского режима против украинского народа давно пора показать международному сообществу.