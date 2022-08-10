Москва, 10 августа, 2022, 10:57 — ИА Регнум. В Москве в 2022 году социально ориентированные некоммерческие организации (НКО) получат из городского бюджета дополнительную поддержку в размере 192 млн рублей, сообщается на портале мэра столицы.

Tambov.gov.ru НКО

Столичные НКО смогут подать заявку на компенсацию расходов на оплату труда сотрудников, получить доступ к порталам для поиска новых работников, а также средства на покупку и использование отечественного программного обеспечения (ПО).

Отмечается, что данные меры поддержки властей позволят столичным НКО оптимизировать расходы и стать более эффективными. Приём заявок на получение субсидии откроется 1 ноября 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, почти 1 тысячу заявок подали социально ориентированные некоммерческие организации (НКО) на конкурс грантов мэра Москвы.

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