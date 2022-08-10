Горловка, ДНР, 10 августа, 2022, 10:57 — ИА Регнум. ВСУ утром 10 августа хаотично обстреливают Горловку, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Иван Приходько.

Фото: Администрация Горловки Граффити с изображением Богородицы с младенцем на здании техникума в Горловке

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Цель действий киевской армии — отвлечь работу артиллерии союзных сил, отметил мэр.

«Просим всех оставаться в укрытиях и максимально ограничить перемещение по городу. Все службы работают в усиленном режиме», — добавил Приходько.