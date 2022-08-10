Ростов-на-Дону, 10 августа, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Ростовская область, граничащая с Луганской и Донецкой Народными Республиками, в течение нескольких часов с начала массовой эвакуации мирного населения Донбасса развернула пункты временного размещения беженцев, а также организовала сбор и отправку гуманитарной помощи людям. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Через нас идет основной поток — порядка 80% жителей [ЛНР и ДНР]. За первые 12 часов мы развернули все силы и средства, чтобы создать более сотни пунктов временного размещения», — сказал глава региона в интервью агентству «Интерфакс-Россия».

По словам Голубева, границу с Россией в Ростовской области пересекли более 2,5 млн жителей Донбасса. Более 4 тыс. человек, в том числе около 2 тыс. детей, находятся в пунктах временного размещения. В другие регионы России выехали 36,5 тыс. жителей ЛНР и ДНР. Ростовская область продолжает перечислять беженцам единовременные выплаты — по 10 тыс. рублей. Их получили уже более 500 тыс. человек.

«Подчеркну, что Ростовская область является сегодня общероссийским логистическим центром, своего рода хабом по оказанию гуманитарной помощи Донбассу. За время проведения СВО на склады региона принято 5,4 тыс. тонн гуманитарного груза из 56 регионов РФ, выдано — порядка 4,2 тыс. тонн. Для восстановления инфраструктуры республик из 20 субъектов страны принято более 629 тонн строительных материалов, выдано — более 527 тонн, организована перевозка свыше 130 тыс. беженцев», — уточнил Голубев.

В Ростовской области более полугода действует всероссийский штаб акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, в его работе принимают участие 2,8 тыс. добровольцев. Продолжается обучение волонтёров, которые участвуют в гуманитарных миссиях в Донбассе.