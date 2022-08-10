Смольный прокомментировал предложение запретить выдачу туристических виз
Санкт-Петербург, 10 августа, 2022, 11:03 — ИА Регнум. В связи с инициативой ввести запрет на выдачу туристических виз жителям России для въезда в Европу в Санкт-Петербурге напомнили, что Россия — это тоже европейская часть. Предложение западных политиков в эфире программы «Открытая студия» прокомментировал 9 августа глава городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Странные люди. Знаете, наши же европейские коллеги всегда говорили, что туризм вне политики, это народная дипломатия, люди должны знать друг друга и так далее. Оказалось, что нет. Попытка наших соседей монополизировать Европу, мы тоже европейская часть. Пускай», — заявил Корнеев.
Напомним, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Европа — это привилегия, а не право, поэтому необходимо ограничить туризм для жителей России. Петербуржцы такую инициативу раскритиковали и заявили, что это «западный coming out».