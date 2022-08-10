Санкт-Петербург, 10 августа, 2022, 11:03 — ИА Регнум. В связи с инициативой ввести запрет на выдачу туристических виз жителям России для въезда в Европу в Санкт-Петербурге напомнили, что Россия — это тоже европейская часть. Предложение западных политиков в эфире программы «Открытая студия» прокомментировал 9 августа глава городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Странные люди. Знаете, наши же европейские коллеги всегда говорили, что туризм вне политики, это народная дипломатия, люди должны знать друг друга и так далее. Оказалось, что нет. Попытка наших соседей монополизировать Европу, мы тоже европейская часть. Пускай», — заявил Корнеев.

Напомним, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Европа — это привилегия, а не право, поэтому необходимо ограничить туризм для жителей России. Петербуржцы такую инициативу раскритиковали и заявили, что это «западный coming out».