Москва, 10 августа, 2022, 10:56 — ИА Регнум. В России снижение темпов кредитования наблюдается во всех сегментах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 августа заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

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«Это связано с падением реальных доходов населения. Лучше всего данную ситуацию иллюстрирует динамика микрокредитования, где наблюдается сокращение сумм микрокредитования до 5-8 тысяч рублей на период до пяти дней, — сказал Сафонов. — В ближайший период кредитование будет стагнировать. Если в марте–апреле дорогостоящие покупки откладывались из-за резкого роста цен на товары и стоимость кредита, то сейчас главный сдерживающий фактор — это доходы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов заявил, что кредитование остается для жителей РФ главным инструментом решения насущных и фундаментальных вопросов.