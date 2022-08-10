Сидней, Австралия, 10 августа, 2022, 10:58 — ИА Регнум. 10 августа железнодорожные рабочие, как и планировалось, объявили забастовку, что привело к транспортному коллапсу по всему Сиднею и близлежащих городах. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Phil Whitehouse Сидней, Австралия

В свою очередь правительство штата Новый Южный Уэльс уже обвинило бастующих в срыве работы железнодорожной сети. Однако профильный профсоюз в свою очередь переложил ответственность на власти.

«Правительство и руководство министерства транспорта Нового Южного Уэльса заявляют, что службы не работают из-за забастовок, но это полная чепуха», — заявил журналистам секретарь профсоюза железнодорожных рабочих, водителей трамваев и автобусов Алекс Клаассенс.

«Забастовка, проводимая сегодня железнодорожниками в ответ на отказ правительства Нового Южного Уэльса обеспечить безопасность на поездах, была тщательно разработана, чтобы гарантировать, что пригородные перевозки по-прежнему будут работать, и она затронула лишь около 10 процентов всех имеющихся поездных бригад», — добавил Клаассенс.