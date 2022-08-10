Пекин, 10 августа, 2022, 10:56 — ИА Регнум. После воссоединения с Китаем Тайвань получит высокий уровень автономности. Об этом говорится в документе по тайваньскому вопросу, опубликованному канцелярией Госсовета КНР по делам Тайваня и пресс-канцелярией Госсовета КНР в «Белой книге».

Nat КНР и Тайвань

В документе, который приводит РИА Новости, отмечается, что воссоединение Китая не нанесёт ущерба законным интересам ни одного государства, в том числе экономическим интересам на Тайване, однако принесёт новые возможности для всех стран и придаст «больше позитивной энергии для процветания и стабильности Азиатско-Тихоокеанского региона и всего мира».

В Пекине уточнили, что после воссоединения заинтересованные страны смогут развивать с Тайванем экономические и культурные отношения. При этом уровень экономического развития Тайваня и так уже высок, но в составе Китая экономика острова сможет развиваться с неограниченным доступом на рынок материкового Китая, сказано в документе.

Китай обещает Тайваню высокую степень автономии в качестве специального административного района, а также уважение к общественному строю и образу жизни.