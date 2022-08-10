Екатеринбург, 10 августа, 2022, 11:10 — ИА Регнум. В Управление Роспотребнадзора по Свердловской области за первое полугодие 2022 года обратились 6058 граждан. Число жалоб на 25% превысило прошлогодний показатель за аналогичный период, сообщили журналистам в ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Потребитель

Увеличения числа обращений связывают с отменой рейсов, экономической обстановкой и отказом продавцов продавать товар по изначально определённой цене. При этом отмечается снижение числа обращений в сфере общественного питания. Технического обслуживания и ремонта транспортных средств.

Наиболее часто свердловчане обращаются с жалобами в области торговли (41%), медицинских (11%) и транспортных услуг (10%). Основанием для контрольных мероприятий при этом стало 191 обращение.