Иркутск, 10 августа, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Когда-то юный Ломоносов прошагал пол-России, чтобы утолить в столице жажду знаний, а потом открыть первый в стране университет. К счастью, современным школьникам из сёл и малых городов не надо преодолевать такие расстояния: благодаря национальному проекту «Образование» и федеральной программе «Современная школа», у них есть «Точки роста». Это центры дополнительного образования — естественно-научного, технического, гуманитарного и цифрового. Дети в них осваивают компьютер, 3D-принтеры и квадрокоптеры, строят роботов, рисуют мультфильмы, примеряют на себя необычные профессии.

Правительство Иркутской области «Точка роста»

К примеру, в Иркутской области аудитории для открытия в них центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» откроют в 146 школах, сообщает пресс-служба областного правительства.

В перечень общеобразовательных организаций, на базе которых создаются центры в 2022 году, включены школы, расположенные в сельской местности и малых городах. Лидерами по их созданию станут шесть районов области — Братский, Нижнеудинский, Куйтунский, Осинский, Тулунский и Чунский.

«В центрах применяются новые методы изучения физики, химии, биологии и робототехники. Они обеспечивают доступность получения детьми основного общего и дополнительного образования естественно-научной, технологической и гуманитарной направленностей с использованием современного оборудования. Проект направлен на ребят из сел и малых городов. В уже действующих в регионе «Точках роста» проходят обучение около 50 тысяч школьников», — сообщил министр образования Иркутской области Максим Парфенов.

По его словам, за три года реализации в Приангарье нацпроекта «Образование» создано 247 центров «Точка роста» — это 102 центра образования цифрового и гуманитарного профиля и 145 центров естественно-научной и технологической направленностей.

Центры «Точка роста» обеспечивают повышение охвата обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, программами основного общего и дополнительного образования естественно-научной и технологической направленностей с использованием современного оборудования.

«Открытие центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в нашей школе важное и значимое событие. В центре ребята будут изучать в интересной форме не только учебные предметы естественно-научного цикла, но и заниматься робототехникой, изучать курс «Химия в жизни человека», обучаться основам ландшафтного дизайна. В рамках внеурочной деятельности им будут предложены две программы: «Генетика» и «Естествознание: азбука экологии», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM директор МКОУ Шелеховского района «СОШ №1» Вера Виноградова.

До конца 2024 года количество «Точек роста» в России вырастет до 24 тысяч, а значит, современные технологии станут доступнее для детей независимо от их места проживания и социального статуса.