Сеул, 10 августа, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль извинился перед народом за ущерб, вызванный проливными дождями, сообщает Yonhap News.

대한민국 대법원 Юн Сок Ёль

Данные извинения глава государства принес 10 августа в ходе заседания правительства, посвященного реагированию на вызванные ливнями наводнения.

«Я молюсь за пострадавших и приношу извинения от имени правительства людям, которые пострадали от неудобств», — заявил Юн Сок Ёль.

Известно, что президент принес извинения на следующий день после посещения полуподвальной квартиры, где погибла семья из трех человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, в результате наводнений, вызванных сильнейшими за последние 80 лет ливнями в Южной Корее, девять человек погибли, ещё семь человек числятся пропавшими без вести.