Москва, 10 августа, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Кредитование пока остается главным инструментом решения насущных и фундаментальных вопросов населения России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 августа заявил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов.

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«Кредитование пока остается главным инструментом решения насущных и фундаментальных вопросов населения. Остается сфокусировать кредитный ресурс на интересах национальной экономики и российского бизнеса, — сказал он. — Спрос рождает предложение, но предложение не может родиться в условиях финансового голода и экономической неопределенности, которые мы сейчас должны преодолеть. Снижение активности в потребительском кредитовании — хороший знак для финансовой стабильности, но плохой для экономической активности. Такова дихотомия современных финансов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов рассказал, будет ли в РФ восстанавливаться активность в сегменте потребительского кредитования.