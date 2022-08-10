Чем для РФ опасно снижение активности в потребительском кредитовании?
Москва, 10 августа, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Кредитование пока остается главным инструментом решения насущных и фундаментальных вопросов населения России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 августа заявил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов.
«Кредитование пока остается главным инструментом решения насущных и фундаментальных вопросов населения. Остается сфокусировать кредитный ресурс на интересах национальной экономики и российского бизнеса, — сказал он. — Спрос рождает предложение, но предложение не может родиться в условиях финансового голода и экономической неопределенности, которые мы сейчас должны преодолеть. Снижение активности в потребительском кредитовании — хороший знак для финансовой стабильности, но плохой для экономической активности. Такова дихотомия современных финансов».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов рассказал, будет ли в РФ восстанавливаться активность в сегменте потребительского кредитования.