Канберра, 10 августа, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Несколько крупных кредиторов снизили свои фиксированные процентные ставки несмотря на то, что Резервный банк Австралии постоянно повышает ключевую ставку в стране уже несколько месяцев подряд. Об этом 10 августа сообщил телеканал Nine News.

Банк

На прошлой неделе восемь кредиторов в базе данных RateCity снизили как минимум одну фиксированную ставку по своим кредитам. Сюда входят такие банки, как Westpac, CBA, Firstmac, Loans.com.au, MacquarieBank, Suncorp, HomestarFinance и AthenaHomeLoans.

Журналисты отмечают, что миллионы заемщиков по всей Австралии были соблазнены сверхнизкими фиксированными ставками по кредитам, большинство из которых фиксируются на уровне двух процентов или ниже после повышения национальной процентной ставки. Так ипотечники хотят защитить себя от дальнейшего поднятия ключевой ставки Резервным банком Австралии.