Горловка, ДНР, 10 августа, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Мэр Горловки Донецкой Народной Республики Иван Приходько сообщил о сильных боях в районе соседнего поселка Зайцево.

Иван Шилов ИА REGNUM Ополчение ДНР

«Горловка. Идет сильный бой в районе Зайцево. Враг хаотично обстреливает город, пытаясь отвлечь работу артиллерии союзных сил», — написал он в телеграм-канале.

Приходько призвал жителей поселка оставаться в укрытиях и максимально ограничить перемещение по городу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 10 августа вооружённые украинские формирования обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка, а также населённые пункты Гольмовский и Зайцево (южное).

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