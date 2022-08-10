Ставрополь, 10 августа, 2022, 10:55 — ИА Регнум. В Ставропольском крае назначен новый руководитель прокуратуры. Им стал Николай Борозенец, ранее работавший заместителем прокурора Ульяновской области. Он сменил на посту главы надзорного ведомства Ставрополья Александра Лоренца, после того как тот ушел в отставку.

Genproc.gov.ru Эмблема прокуратуры РФ

О новом назначенце известно, что он уроженец поселка Агроном Динского района Краснодарского края. Ему 44 года. Свою карьеру Николай Борозенец начинал в Саратовской области, где дослужился до должности прокурора Саратовского района Саратовской области. Затем в его послужном списке следует работа в должности прокурора Кавказского района Краснодарского края, прокурора г. Нижний Новгород Нижегородской области и заместителя прокурора Ульяновской области.

В конце мая 2022 года Николая Борозенца назначили первым заместителем прокурора Ставропольского края. По данным портала NewsTracker, в середине июля 2022 года бывший прокурор Ставрополья Александр Лоренц подал в отставку на фоне конфликта с региональными властями. В чем конкретно была причина конфликта, не уточняется.