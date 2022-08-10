Екатеринбург, 10 августа, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Скандал, разразившийся в лицее Екатеринбурга после исполнения учениками провокационного танца, получил развитие. В группе «Зов народов» ВКонтакте опубликовали ответ на обращение, направленное в отдел по делам несовершеннолетних.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

В свердловском главке МВД ответили, что обращение рассмотрено. «Заместитель директора по воспитательной работе МАОУ Лицея №12 привлечена к административной ответственности», говорится в ответе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, скандал с провокационным танцем разгорелся в Екатеринбурге в конце мая. Тогда во время танцевального марафона лицеисты исполнили танец с элементами ЛГБТ. После скандала директор лицея сохранила свой пост, а вот завуч по воспитательной работе теперь трудится в школе только как учитель музыки.