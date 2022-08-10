Кишинёв, 10 августа, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Максимальные темпы годовой инфляции в Молдавии ожидаются в октябре или ноябре текущего года и достигнут 34,7%. Об этом на пресс-конференции сообщил глава Национального банка республики Октавиан Армашу.

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«После этого она начнёт постепенно снижаться. Главное, чтобы не произошло новых потрясений», — добавил Армашу.

По его словам, Нацбанк работает над тем, чтобы снизить инфляцию в стране до нормативных 5%. Согласно прогнозу финансового регулятора, инфляцию в Молдавии получится снизить до этого показателя не раньше 2024 года.

Стоит отметить, что в Молдавии самые высокие темпы инфляции в Европе. Это объясняется ростом цен на автомобильное топливо и природный газ.