Москва, 10 августа, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Уже в августе–сентябре 2022 года в России могут восстановиться высокие темпы роста потребительского кредитования, особенно в условиях относительно высокой инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 августа заявил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов.

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«Как минимум с 2019 года по апрель 2022 года мы наблюдали перманентный рост кредитного портфеля банков, предоставленного физическим лицам. За этот период кредитный портфель увеличился на 74%. Но в 2022 году коса нашла на камень. Несмотря на привычку жить с кредитом, у всё большего количества граждан РФ май и июнь привели к сокращению кредитного портфеля на символические 1,2% в абсолютном выражении. Брать кредиты под бешеные проценты, вызванные существенным увеличением ключевой процентной ставки, многие оказались не готовы, — сказал Ордов. — Это отразилось на существенном снижении склонности граждан к кредитованию и снижении темпов роста объема выданных потребительских кредитов в июле».

При этом он отметил, что июль–август ознаменовались сокращением ключевой ставки с прежних 20% до 8%, что отразилось и уровне ставок по потребительским кредитам.

«Всё это может уже в августе–сентябре привести к восстановлению высоких темпов роста потребительского кредитования, особенно в условиях относительно высокой инфляции», — подытожил Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, объёмы потребительского кредитования постепенно возвращаются к уровню начала 2022 года.