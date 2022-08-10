Санкт-Петербург, 10 августа, 2022, 11:01 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге стартовал сбор заявок от претендентов на вступление в Общественный штаб по реновации. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщили 10 августа в пресс-службе Законодательного собрания (ЗакС) Северной столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM Хрущевки

Напомним, в конце июля председателем Законодательного Собрания принято решение о создании в городе Общественного штаба по вопросам реновации. Планируется, что в него войдут депутаты, члены Общественной палаты города, представители районов, общественные деятели.

Стать участником может любой совершеннолетний житель Петербурга. Для этого до 24 августа на сайте ЗакСа нужно заполнить специальную анкету и направить ее на адрес электронной почты: shtab@assembly. spb.ru.

«Заполнить анкету, приложить фотографию и отправить заявку можно также в Общественной приемной Законодательного Собрания (Вознесенский проспект, 14, пн. — чт. с 09:00 до 18:00, пт. с 09:00 до 17:00)», — говорится в сообщении.

Кроме того, по всем вопросам вступления в Общественный штаб можно обращаться по телефону +7 (812) 318-82-30 (пн. — чт. с 09:00 до 18:00, пт. с 09:00 до 17:00). А в конце августа среди петербуржцев будет объявлено онлайн-голосование по выбору кандидатов.

«Комплексное развитие территорий (КРТ) — это серьёзный процесс, требующий активного участия жителей города. И Общественный штаб станет той площадкой, благодаря которой мы сможем услышать и учесть вопросы и пожелания горожан», — отметил спикер городского парламента Александр Бельский.

Напомним, что законопроект о проведении реновации в Петербурге не вызвал поддержку среди жителей города. Петербуржцы активно собирают подписи под обращением к президенту РФ Владимиру Путину. Они просят пересмотреть некоторые пункты закона.