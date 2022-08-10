Санкт-Петербург, 10 августа, 2022, 10:57 — ИА Регнум. На Стрелке Васильевского острова прошёл концерт в честь 80-летия со дня премьеры симфонии № 7 Дмитрия Шостаковича. Об этом 10 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

Ysor.ru Юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета

В честь юбилея этого события жители и гости города смогли увидеть концерт «Ленинградская симфония на берегах Невы» в центре Петербурга. В честь памятной даты 9 августа зажгли также факелы Ростральных колонн.

В начале мероприятия по видеотрансляции показали обращение президента РФ Владимира Путина. После него с приветственным словом выступили губернаторы Петербурга и Ленобласти Александр Беглов и Александр Дрозденко.

«80 лет назад в блокадном Ленинграде была впервые исполнена Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича. Композитор жил в нашем городе. Начинал писать эту симфонию с первых дней блокады. Сегодня по поручению Президента она исполняется здесь, на Стрелке Васильевского острова», — заявил Беглов.

Он отметил, что несмотря на то, что фашисты хотели уничтожить Ленинград и уморить голодом, он выстоял и победил. Беглов почтил память тех, кто защищал город, а тем, кто ещё жив, пожелал здоровья.

Седьмая симфония прозвучала в исполнении Всероссийского юношеского симфонического оркестра. Им управлял народного артиста СССР Юрия Башмет. Во время музыкального произведения пустили специальный видеоряд. Он отражал кадры борьбы граждан блокадного Ленинграда. Пришли посмотреть концерт жители и гости города, а ветераны, защитники и блокадники стали почётными гостями мероприятия.

Перед зрителями выступили Константин Хабенский, Светлана Крючкова, Владимир Ильин, Андрей Кончаловский, Алексей Гуськов, Евгений Ткачук, Вита Корниенко. Они читали известные стихи о войне.

«Та ассоциация, которая была с детства связана с Ленинградской симфонией, она растворилась, потому что я услышал совершенно замечательные и теплые моменты какие-то весны, любви. К моим 50 годам наконец-то наступило место и время послушать Ленинградскую симфонию до конца. Поэтому я сейчас нахожусь под впечатлением и исполнения оркестра и всей симфонии целиком», — передаёт слова Константина Хабенского телеканал «Санкт-Петербург».

Отметим, что концерт завершился пиротехническим шоу. Над Невой разрывались залпы салюта. При этом симфонию можно было услышать и во время разведения Дворцового моста, разводка переправы состоялась вне графика.