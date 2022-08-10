Ульяновск, 10 августа, 2022, 10:54 — ИА Регнум. В Ульяновской области сохраняется рост многодетных родителей. Значительная поддержка им оказывается, в том числе, в рамках национального проекта «Демография», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Иван Шилов ИА REGNUM Семья

По данным властей, в настоящее время в регионе проживает 14 389 многодетных семей, что на 5% больше аналогичного прошлогоднего периода (13 663 семей).

Большая часть многодетных родителей воспитывает трёх детей — на начало июля насчитывалось 11 347 таких семей (на 1 июля 2021 года — 10 751), что составляет 78,8% от общего числа многодетных ячеек общества. Четырёх детей воспитывает 2121 семья (на 1 июля 2021 года — 2025), или 14,7% от числа многодетных семей.

За указанный период с 583-х до 594-х выросло число семей с пятью детьми (4,1%), со 196-ти до 198-ми увеличилось количество семей с шестью детьми (1,3%), с 60-ти до 76-ти возросло число семей с семью детьми (0,5%).

Восемь детей в Ульяновской области воспитывают 32 семьи (на 1 июля 2021 года — 29), девять детей растут в 19 семьях (на 1 июля 2021 года — 14). В двух семьях живут десять и более детей.

Власти отмечают, что ежемесячно растёт доля многодетных семей в общем количестве семей с детьми: на 1 июля 2021 года она равнялась 8,8%, а к 1 июля 2022 года достигла 9,3%.

Лучший показатель многодетности по итогам июня (в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом) демонстрируют Николаевский район — 19,7% (на 1 июля 20 221 года — 18,4%), Барышский район — 16,2% (14%), Вешкаймский район — 15,7% (15,3%), Павловский район – 15,6% (14,4%).

Государственная поддержка многодетным семьям оказывается, в том числе, в рамках национального проекта «Демография». Власти отмечают, что по нацпроекту с начала года ежемесячную выплату оформили при рождении в семье третьего или последующего ребёнка до достижения им возраста трёх лет на 6580 детей на сумму 527,1 млн рублей. Также благодаря нацпроекту семьи смогли оформить на 8815 детей ежемесячную выплату (на сумму 590,74 млн рублей) при рождении первого ребёнка.

Как сообщало ИА REGNUM , c начала года на выполнение социальных обязательств перед жителями из регионального бюджета Ульяновской области было выделено свыше 4,8 млрд рублей. Поддержку получили почти 390 тысяч жителей региона. В том числе с 1 по 7 августа социальные выплаты получили свыше 67 тыс. жителей 101,3 млн рублей.