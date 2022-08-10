Ростов-на-Дону, 10 августа, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Макрорегион «Донбасс» будет создан как содружество Ростовской области, Луганской и Донецкой Народных Республик. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Голубев

«Макрорегион «Донбасс» рассматриваем в границах Ростовской области, ЛНР и ДНР как содружество регионов. Сейчас мы анализируем возможные направления взаимодействия и торговли: это агропромышленный, энергетический, металлургический и транспортный комплексы. Рассматриваются перспективы создания на территории республики асфальтовых заводов, работа которых позволит привести в порядок дороги», — сказал глава региона в интервью агентству «Интерфакс-Россия».

По словам Голубева, одним из первоочерёдных направлений сотрудничества рассматривается реализация природоохранных мероприятий. В частности, речь идёт об оздоровлении реки Северский Донец. Донской губернатор обратил внимание на важность взаимодействия в сфере работы служб жизнеобеспечения, отраслевой специализации. Импульс развитию даст регулярный обмен бизнес-миссиями.

«В рамках действующего законодательства мы должны упростить таможенные процедуры, сформировать инфраструктуру из институтов поддержки бизнеса. Точками роста могут стать ТОСЭРы — как особые «зоны» для распространения компетенций, обмена человеческим капиталом и технологиями», — сказал Голубев.

Запланировано сотрудничество между донским краем и республиками Донбасса в области культуры.