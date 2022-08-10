Канберра, 10 августа, 2022, 10:56 — ИА Регнум. 10 августа правление банка Commonwealth Bank, который входит в четверку крупнейших кредитно-финансовых учреждений в Австралии, объявило об увеличении прибыли на 9% до 9,7 млрд долларов. Об этом сообщил телеканал NineNews.

Австралия

Большая часть прибыли банка была обусловлена сильным ростом кредитования в прошлом году, когда национальный рынок жилья стремительно развивался, чему способствовали сверхнизкие процентные ставки.

В своей записке исполнительный директор Commonwealth Bank Мэтт Комин предупредил о предстоящих трудных временах для многих домохозяйств из-за роста инфляции и повышения стоимости жизни в Австралии.

«Мы наблюдаем быстрое увеличение ключевой ставки [Резервным банком Австралии], что негативно влияет на доверие потребителей», — отметил Комин.

Он ожидает, что потребительский спрос «уменьшится» по мере роста давления на стоимость жизни.