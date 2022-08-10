Вашингтон, 10 августа, 2022, 10:56 — ИА Регнум. 9 августа в Вашингтоне состоялось первое заседание южнокорейско-американской рабочей группы по противодействию северокорейским киберугрозам. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Jeon Han Флаги США и Южной Кореи

Южнокорейскую делегацию возглавлял заместитель спецпредставителя Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли Тхэ У, а американскую — заместитель спецпредставителя США по КНДР Джон Пак.

Известно, что встреча представителей двух стран состоялась через несколько дней после того, как США ввели санкции против криптовалютной платформы, обвинив её в сотрудничестве с северокорейскими хакерами.

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Сообщается, что стороны сошлись во мнении относительно важности работы по пресечению попыток Пхеньяна получить средства на развитие ядерной и ракетной программ, а также приняли план тесного сотрудничества по противодействию незаконной активности Пхеньяна в киберпространстве.