Саратов, 10 августа, 2022, 11:20 — ИА Регнум. В Саратовскую митрополию 10 августа был доставлен ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского. Святыню встретили у села Репьевка Ртищевского района, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Николай Рерих. Святой Сергий Радонежский. 1932

Затем ковчег с мощами доставили в Покровский собор Саратова, где его встретили митрополит Саратовский и Вольский Игнатий, временно исполняющий обязанности губернатора региона Роман Бусаргин, другие высокопоставленные лица, а также духовенство и сотни верующих. Затем митрополит совершил ночную Божественную литургию.

В Саратове ковчег будет находиться 10–11 августа. В эти дни непрерывно станут совершать молебны. До этого мощи преподобного Сергия в Саратовскую область не привозили.

ИА REGNUM ранее сообщало, в 2022 году Русская православная церковь отмечает 600-летие со дня обретения мощей Преподобного Сергия Радонежского.

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