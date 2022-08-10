Рио-де-Жанейро, Бразилия, 10 августа, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Бразильский футбольный клуб «Фламенго» одержал победу над бразильским «Коринтиансом» в ответном матче ¼ финала Кубка Либертадорес. Встреча прошла завершилась со счётом 1:0.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Единственный гол в матче забил нападающий «Фламенго» Педро Абреу на 52-й минуте матча.

В первом матче «Фламенго» победил со счётом 2:0 и по сумме двух встреч вышел в полуфинал Кубка Либертадорес.

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