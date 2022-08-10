Донецк, 10 августа, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования обстреляли Ленинский, Кировский и Киевский районы Донецка, а также Горловку, Михайловку и Макеевку. Об этом 10 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Украинская артиллерия ведёт обстрел

Уточняется, что в 07:55 (совпадает с мск) украинские боевики выпустили три снаряда калибра 155 мм по Ленинскому району Донецка и пять снарядов калибром 152 мм по Горловке, а в 08:10 — три снаряда калибра 155 мм по Киевскому району Донецк, пять снарядов калибра 152 мм по Михайловке и восемь снарядов калибра 152 мм — по Кировскому району Донецка.

Кроме того, отмечается, что в 08:20 ВСУ вновь обстреляли Горловку, выпустив по ней снарядов калибра 152 мм, и в 08:30 и в 08:55 — Макеевку, по которой было выпущено два раза по пять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что рабочую группу по оказанию помощи эвакуированным жителям Донецкой и Луганской Народных Республик создали в Башкирии.