Кабул, 10 августа, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Спустя год после прихода к власти в Афганистане талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в стране, по данным ООН, создался тяжелейший гуманитарный кризис. Нищета, наиболее остро ощущаемая на юге Афганистана, достигла нового страшного уровня, усугубляемого засухой и инфляцией. Об этом 10 августа сообщает агентство France-Presse.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

«После прихода к власти Эмиратов [талибов — организации, деятельность которой запрещена в РФ] мы не можем найти даже растительного масла, — говорит одна женщина, сидя на больничной койке рядом с голодающим шестимесячным внуком в Лашкаргахе, столице провинции Гильменд. — Бедняки раздавлены под ногами».

«Мы не можем найти даже черствого хлеба, — подтверждает Брешна, мать другого пациента. — Мы ничего не ели уже три или четыре дня».

Захват власти талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) столкнул страну, в которой проживает 38 миллионов человек, в пропасть.

США заморозили активы центрального банка на сумму 7 миллиардов долларов, официальный банковский сектор рухнул, а иностранная помощь, составляющая 45 процентов ВВП, прекратилась в одночасье.

За последний год власти стран и международные организации пытались решить проблему выделения новых средств государству, которое талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) переименовали в «Исламский эмират» в соответствии со своими суровыми теократическими убеждениями.

«Как помогать стране, правительство которой вы не признаете?» — задается вопросом Роксана Шапур из некоммерческой исследовательской организации Afghanistan Analysts Network.

Ввоз гуманитарной помощи для преодоления кризисов, подобных июньскому землетрясению, в результате которого погибло более 1000 человек и десятки тысяч остались без крова, сравнительно прост, сказала она, поскольку это «неполитическая помощь, она спасает жизни».

Также передаются наличные средства для финансирования продовольственной помощи и здравоохранения, но оказать помощь в целях развития долгосрочных проектов, которые могут преобразовать экономику, — гораздо более сложная задача.

«Если вы придете и скажете: «Я хочу выплатить всем учителям зарплату», это здорово. Но что тогда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будут делать с деньгами, которые сэкономят благодаря тому, что им не придется платить зарплату учителям?» — спрашивает Шапур.

«Репрессивная социальная политика Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) усложняет достижение соглашения о разблокировании замороженных активов», — объясняет Грэм Смит из неправительственного аналитического центра International Crisis Group.

Флаг новых правителей теперь открыто развевается по всей стране на изрешеченных пулями зданиях. Но после двух десятилетий борьбы за власть они правят почти полностью разрушенной страной.