Санкт-Петербург, 10 августа, 2022, 10:57 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге приступили к строительству новой трамвайной линии от конечной станции метро «синей» ветки «Купчино» через посёлок Шушары до микрорайона Славянка. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщили 10 августа в пресс-службе Смольного.

Дарья Драй ИА REGNUM Трамвай

Помимо путей в Славянке построят крытый павильон, который станет первым в России трамвайным вокзалом. Для перевозки пассажиров городские власти закупят 22 современных низкопольных трамвая. Запуск запланирован на 2024 год.

Благодаря новому трамвайному маршруту добраться от Купчино до исторического микрорайона Славянки можно будет затратив в два раза меньше времени, чем сегодня на автотранспорте. В часы пик трамваи будут ходить с интервалом в пять минут.

«Новый трамвай сэкономит пассажирам 11 дней в году — целые новогодние каникулы. По расчетам, новой линией будут пользоваться не менее 13 млн пассажиров в год. Стоимость проезда в этом трамвае будет такой же, как и в городском», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, строительство трамвайной сети позволит создать порядка 1,5 тыс. рабочих мест. Заказы получат смежные отрасли: производство стройматериалов, электроники, металлообработка, транспортное и энергетическое машиностроение, ИТ-компании. А в бюджет Петербурга благодаря реализации проекта поступит свыше 20 млрд рублей, в консолидированный бюджет всех уровней — более 30 млрд рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что трамвай «Славянка» строится в рамках государственно-частного партнерства. Так, Смольный предоставил земельные участки и необходимую инфраструктуру, а концессионер «Балтнедвижсервис» создает трамвайную сеть на собственные и привлеченные средства.