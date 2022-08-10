Тбилиси, 10 августа, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Руководство правящей партии «Грузинская мечта» обратилось в суд с иском к оппозиционным телекомпаниям «Мтавари архи», «Формула» и «Пирвели». Об этом сообщает агентство «Новости Грузия».

Суд

Отмечается, что поводом для судебного разбирательства стал видеоролик с призывом выйти 24 июня к парламенту на протестный митинг. Акцию проводила неправительственная организация «Позор». Участники митинга обвинили «Мечту» в том, что Брюссель отказался предоставить Грузии статус кандидата в ЕС.

В правящей партии посчитали, что такая реклама является политической, так как в том числе рассчитана на убеждение граждан не голосовать за «Мечту» на парламентских выборах 2024 года. Но политическая реклама в Грузии разрешена только в предвыборный период.

Кроме того, авторы иска утверждают, что ролик с призывом прийти на митинг вводит зрителей в заблуждение и содержит клевету. Фразы представителей властей в нём якобы выдернуты из контекста и представлены таким образом, что создают впечатление, будто «Мечта» является антизападной партией.

Стоит отметить, что в ролике, призывавшем недовольных на протестную акцию, показана семья, которая смотрит телевизор. В нем транслируются обрывки фраз представителей руководства страны и «Мечты» с критикой Европарламента, Евросоюза и киевского режима. Все члены семьи от десятилетней девочки до ее дедушки не говорят ни слова, но по их лицам видно, что они недовольны сказанным.