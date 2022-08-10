Ярославль, 10 августа, 2022, 10:52 — ИА Регнум. В Ярославской области начался ремонт дороги «Каплино — Шельшедом — Рублево», которая ведет к шоколадной фабрике «Собрание». Об этом рассказали в правительстве Ярославской области.

yarregion.ru Ремонт дороги

Дорога в Большесельском районе Ярославской области — одна из самых проблемных в регионе, ее ремонт будет стоит 429,8 миллионов рублей. Интересно, что конкурентных торгов для поиска подрядчика не было. Контракт на ремонт дороги был заключен с единственным поставщиком — АО «РУМСР», которое возглавляет бывший мэр Рыбинска Евгений Сдвижков.

Отремонтировать предстоит 11 километров дороги до населенного пункта Варегово. Сроки ремонта сжатые. Начав 9 августа, завершить укладку двух слоев асфальта подрядная организация должна уже 30 сентября. Проектом также предусмотрен ремонт водопропускных труб и остановочных комплексов, укрепление обочин.

АО «РУМСР» один из основных дорожных подрядчиков этого года в регионе. Только в Ярославле организация сейчас заканчивает ремонт проспекта Толбухина и улицы Первомайская, а также ведет работы на верхнем ярусе Волжской набережной.