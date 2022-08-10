Пекин, 10 августа, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Посол Китая в Австралии Сяо Цян заявил, что Китай «готов использовать все необходимые средства» для воссоединения Тайваня с родиной. Об этом дипломат объявил в ходе пресс-конференции 10 августа, передает телеканал NineNews.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

Во время выступления в Национальном пресс-клубе Австралии посол Сяо Цян отметил, что ответственность за нарастание напряженности вокруг самоуправляющегося острова несут США.

Цян заявил, что США «должны взять на себя полную ответственность» за эскалацию напряженности в Тайваньском проливе, назвав недавний визит Нэнси Пелоси в «тайваньский регион Китая» «серьезным нарушением» принципа «одного Китая».

«Спикер Пелоси настояла на посещении Тайваня, несмотря на сильную оппозицию Китая, дав понять миру, что именно американская сторона первой предприняла провокационные действия, чтобы изменить и подорвать статус-кво», — сказал дипломат.